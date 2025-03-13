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Царьград

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Священник Снегирев напомнил, что делать через год после смерти родственника

Священник Снегирев напомнил, что делать через год после смерти родственника

Усопшего поминают в день похорон, в девятый, сороковой день, а также спустя год со дня смерти, напомнил священник Иван Снегирев.

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