Ольга Урайкина: Сегодня в России отмечают день работников дорожного хозяйства

Сегодня в России отмечают день работников дорожного хозяйства.Это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны.