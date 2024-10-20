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Ольга Урайкина: Сегодня в России отмечают день работников дорожного хозяйства

Ольга Урайкина: Сегодня в России отмечают день работников дорожного хозяйства

Сегодня в России отмечают день работников дорожного хозяйства.Это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны.

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