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Названы регионы РФ, которые могут столкнуться с избытком нового жилья

Названы регионы РФ, которые могут столкнуться с избытком нового жилья

Некоторые регионы России в будущем могут столкнуться с переизбытком квартир в новостройках. Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков считает, что такой сценарий возможен для регионов, которые несколько лет подряд живут на внешнем спросе.

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