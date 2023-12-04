Названы регионы РФ, которые могут столкнуться с избытком нового жилья

Некоторые регионы России в будущем могут столкнуться с переизбытком квартир в новостройках. Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков считает, что такой сценарий возможен для регионов, которые несколько лет подряд живут на внешнем спросе.