Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дьявольская хитрость для красивого обмана Украины.

Дьявольская хитрость для красивого обмана Украины.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Похоже, недавний визит в Брюссель министра финансов Украины Марченко стал той самой последней соломинкой, которая таки проломила спину европейскому верблюду, и тот начал неконтролируемо плеваться и брыкаться.

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