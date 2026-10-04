Дьявольская хитрость для красивого обмана Украины.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Похоже, недавний визит в Брюссель министра финансов Украины Марченко стал той самой последней соломинкой, которая таки проломила спину европейскому верблюду, и тот начал неконтролируемо плеваться и брыкаться.