На дачу с «Ваней»: как подмосковные СНТ и коттеджные поселки подготовились к мощному снегопаду?

Циклон «Ваня» обрушился на российские регионы 14-15 декабря, вызвав аномальные снегопады. Сколько стоит нанять трактор и всем ли загородным жителям удается это сделать вовремя?Как переживает мощные снегопады Москва, все мы более или менее знаем.