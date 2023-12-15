На дачу с «Ваней»: как подмосковные СНТ и коттеджные поселки подготовились к мощному снегопаду?

Циклон «Ваня» обрушился на российские регионы 14-15 декабря, вызвав аномальные снегопады. Сколько стоит нанять трактор и всем ли загородным жителям удается это сделать вовремя?Как переживает мощные снегопады Москва, все мы более или менее знаем.
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