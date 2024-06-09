Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

Мединский заявил о желании отправить СБУ свой учебник по истории РФ Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский прокомментировал информацию, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории.
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