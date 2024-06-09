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Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

Мединский заявил о желании отправить СБУ свой учебник по истории РФ Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский прокомментировал информацию, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории.

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