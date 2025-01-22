Глава Адыгеи поставил задачи на 2025 год по реализации новых национальных проектов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед отраслевиками задачи на 2025 год, в том числе в рамках исполнения мероприятий новых национальных проектов 2025-2030 годов, новой индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.