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Глава Адыгеи поставил задачи на 2025 год по реализации новых национальных проектов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед отраслевиками задачи на 2025 год, в том числе в рамках исполнения мероприятий новых национальных проектов 2025-2030 годов, новой индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.

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