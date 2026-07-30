Военкор Коц: Россия поразила ключевые звенья производства «Фламинго»

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что массированный удар Вооружённых сил России по объектам на Украине затронул предприятия, которые участвовали в производстве, сборке и хранении дальнобойных ракет «Фламинго».
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