Агата Муцениеце публично обвинила Ирину Розанову в алкоголизме, а что та ей ответила

СГ Светлана Грушкина Подлый поступок, соответствует фамилии. Русские так не поступают, русские в трудный момент протягивают руку помощи, а не снимают из под тишка, подленько. Что могу сказать поступок сучий. Бумеранг прилетит, долго ждать не придётся, у большенства артистов рыло в пуху. Если не пьянство так блядство. Тоже кто нибудь снимет и выложить подло. Держись Ирина! Мир жестокий.

Людмила Абрамова Агата Муцениеце- ну и стервь! Вот что значит не кому не нужная баба Агата, только на подлость способна