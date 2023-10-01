Ирина розанова "Одесса", фото: kg-portal.ruИрина Розанова, известная актриса театра и кино, снова оказалась в центре внимания.
Агата Муцениеце публично обвинила Ирину Розанову в алкоголизме, а что та ей ответила
Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Подлый поступок, соответствует фамилии. Русские так не поступают, русские в трудный момент протягивают руку помощи, а не снимают из под тишка, подленько. Что могу сказать поступок сучий. Бумеранг прилетит, долго ждать не придётся, у большенства артистов рыло в пуху. Если не пьянство так блядство. Тоже кто нибудь снимет и выложить подло. Держись Ирина! Мир жестокий.
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1 д.
Людмила Абрамова
Агата Муцениеце- ну и стервь! Вот что значит не кому не нужная баба Агата, только на подлость способна
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1 д.
О
Ольга2023
Послушав как то интервью с Агатой, я поняла, что у неё в башке ветер. А по поводу поступка её могу сказать, что поступила как гнилая дешевка. Что ещё можно было ожидать от тупорылой с фамилией Муцениеце?
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14 час.
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