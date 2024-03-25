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Экотопливо в тренде: Петербург вошел в топ-5 городов по количеству такси на газе

Экотопливо в тренде: Петербург вошел в топ-5 городов по количеству такси на газе

Санкт-Петербург входит в пятерку городов-лидеров по количеству такси на газомоторном топливе. По словам председателя Комтранса Валентина Енокаева, в городе и области уже построено порядка 20 газозаправочных пунктов, что стимулирует таксопарки и автовладельцев переходить на выгодное и экологичное топливо.

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