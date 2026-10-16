США могут применить для ударов по Ирану «мать всех бомб» — самый мощный неатомный боеприпас, утверждает телеканал CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Латвии хотят пр...
- Мир движется к ра...
- Россия готовила п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым