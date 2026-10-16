Роза Чемерис, первый заместитель председателя комитета Госдумы, заявила о необходимости повышения детского прожиточного минимума в России, который составляет 18 371 рубль, для удовлетворения базовых нужд детей.
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