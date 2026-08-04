Ученые выяснили, что ранний старт в соцсетях гробит успеваемость ребенка

Международная группа исследователей под руководством экономиста Марко Гуи представила тревожные данные, свидетельствующие о долгосрочном негативном влиянии раннего знакомства детей с социальными сетями на их академические успехи.
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