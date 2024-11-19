В России резко снизились объемы выдачи кредитных карт

В Челябинской области резко снизились объемы выдачи кредитных карт. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре, согласно данным Национального бюро кредитных историй, южноуральцам выдали 38,2 тысячи кредиток.
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