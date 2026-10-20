Чиллерные площадки самые уязвимые части дата-центров. Источник - maxiplace.ruЦифровые риск войныЦентры обработки данных (ЦОДы) превратились из сугубо гражданской инфраструктуры в дорогостоящие и стратегически важные мишени.
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