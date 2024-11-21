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Спички - не игрушка

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Предложения по наведению порядка в учёте мигрантов торпедируются видным членом важнейшей фракции

Предложения по наведению порядка в учёте мигрантов торпедируются видным членом важнейшей фракции

«Геномная регистрация это оскорбительно, мы противоречим своим собственным законам, каждый иностранец имеет право на образование» Лоббист Затулин не изменяет себе и торпедирует любые дельные инициативы по наведению порядка в миграционный сфере.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Мигранты России не нужны. Белорусы же обходятся без них, обойдёмся и мы.
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12 час.
Сима Хостелиди
Видимо у него с зарплатой все в порядке. А то что народ из своих кровных выделяет и армии и детям- его это не волнует? Если приезжают работать-это одно, а приезд семьями -не годится, это бюджетные деньги тратятся на них. Он уйдет с хорошей пенсией на отдых, работяги с 20т.р. его не волнуют. Я бы работу в правительстве засчитывала в стаж, но начисляла пенсии сенаторам с их обычной работе
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11 час.
лилия дрогочинская
Затулина нужно выгнать из депутатов и назначить учителем в класс, где одни чурочки сидят, которые ни слова по-русски не понимают, пусть учит &quot;незаменимых специалистов&quot;!
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8 час.

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