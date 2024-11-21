Предложения по наведению порядка в учёте мигрантов торпедируются видным членом важнейшей фракции

Сима Хостелиди

Видимо у него с зарплатой все в порядке. А то что народ из своих кровных выделяет и армии и детям- его это не волнует? Если приезжают работать-это одно, а приезд семьями -не годится, это бюджетные деньги тратятся на них. Он уйдет с хорошей пенсией на отдых, работяги с 20т.р. его не волнуют. Я бы работу в правительстве засчитывала в стаж, но начисляла пенсии сенаторам с их обычной работе