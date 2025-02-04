Участник «Времени героев» назначен замминистра строительства в Новгородской области

Минувшей весной Николай Сергиенко стал одним из 83 участников программы. Участник президентской программы «Время героев» и кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко получил должность в правительстве Новгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии