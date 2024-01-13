В постпредстве РФ при ООН обвинили Киев в смерти американского журналиста Лиры

В постоянном представительстве России при ООН прокомментировали гибель американского и чилийского блогера, писателя, режиссера и журналиста Гонсало Лиры (Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес, также известный как Coach Red Pill, — Прим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии