Крымский депутат обвиняется в вымогательстве в крупном размере

Депутат одного из крымских сельсоветов обвиняется в вымогательстве в крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Нижнегорского сельского поселения .
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