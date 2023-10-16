Крымский депутат обвиняется в вымогательстве в крупном размере

Депутат одного из крымских сельсоветов обвиняется в вымогательстве в крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Нижнегорского сельского поселения .