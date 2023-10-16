smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    сигареты  на  рынке!  или  просто  развесной  табак,,водка  кому  надо-легко  купить по  120-150,,,))  или  спирт  в ...Госдума одобрила ...
  • саша дмитренко
    нихрена подобного!  а китай  постепенно  от  баксов  избавляется,,,уж очень много)))Набиуллину обвини...
  • саша дмитренко
    твоя пенсия  мне  похеру,,а такая система  например  в монако и еще,,не помню  где,,никто  не  скулит!!  сколько  зар...«Нам нужно идти п...

Крымский депутат обвиняется в вымогательстве в крупном размере

Крымский депутат обвиняется в вымогательстве в крупном размере

Депутат одного из крымских сельсоветов обвиняется в вымогательстве в крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Нижнегорского сельского поселения .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх