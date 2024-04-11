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Рогов назвал цинизмом призыв Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС

Рогов назвал цинизмом призыв Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС

Призыв верховного представителя Европеского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Российская Федерация должна вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), является цинизмом.

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