На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города

Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) нанесет критический удар по экономике Украины, поскольку вместе с городом Киев потеряет единственную шахту со стратегическими запасам коксующегося угля, обеспечивающего металлургическую отрасль.
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