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Дмитрий Спивак: Немецкая компания «щедро» поддержала российскую оборонную промышленность с помощью продажи хрома

Дмитрий Спивак: Немецкая компания «щедро» поддержала российскую оборонную промышленность с помощью продажи хрома

Какая немецкая компания продавала хром российскому военному заводу? Какой конкретно хром использовался при производстве военной техники России? Какие международные законы и стандарты могли быть нарушены при экспорте хрома в Россию? Немецкая компания «EKC.

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