Кремль не знаком с мирным планом Трампа по Украине

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.
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