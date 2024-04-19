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Почему могилы копают на глубину два метра

Почему могилы копают на глубину два метра

Почему могилы копают на глубину два метра Юлия ПономареваЗачем могилы копают на глубину два метра? Этот вопрос — не просто академический интерес, а касается старинных ритуальных практик, которые сохранились до сегодняшних дней.

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