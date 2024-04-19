Почему могилы копают на глубину два метра Юлия ПономареваЗачем могилы копают на глубину два метра? Этот вопрос — не просто академический интерес, а касается старинных ритуальных практик, которые сохранились до сегодняшних дней.
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