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Царьград

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Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов поженились в Москве

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов поженились в Москве

Фигуристка Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов вступили в брак в Москве. Торжество прошло в субботу, его детали были опубликованы в Telegram-каналах Александры Бойковой и Яны Рудковской.

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