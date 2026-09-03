ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

684 подписчика

Война из-за свиньи, или как полторы тысячи солдат чуть не развязали мировую войну. ﻿

Война из-за свиньи, или как полторы тысячи солдат чуть не развязали мировую войну. ﻿

Иванов ВладимирДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО, И БУДЬ ЧТО БУДЕТ Сижу и читаю эту историю, и мне казалось, что это анекдот.

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