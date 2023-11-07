Анна Седокова в бикини показала, как выглядит через месяц без еды, расчестки и кремов

Певица Анна Седокова поделилась пикантным фото после шоу «Последний герой». Исполнительница хита «Не оставляй меня, любимый» приняла участие в новом сезоне шоу «Последний герой», ведущей которого стала Ксения Бородина.
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