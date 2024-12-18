Невролог рассказала о лечении головной боли без лекарств

Головная боль — сигнал организма о необходимости отдыха и заботы о себе. О том, как справиться с недугом без применения медикаментов, 18 декабря «Известиям» рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.