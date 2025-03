«Новый стандарт для жанра и даже больше»: кооперативное приключение Split Fiction от создателей It Takes Two привело критиков в восторгЗа два дня до официального релиза первые оценки от западной прессы получила Split Fiction — кооперативное приключение от издательства Electronic Arts и разработчиков It Takes Two из шведской Hazelight Studios.