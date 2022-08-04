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New York Post пишет, что жители США призвали выпороть Зеленского за призыв к Китаю выступить против России

New York Post пишет, что жители США призвали выпороть Зеленского за призыв к Китаю выступить против России

Газета New York Post пишет, что читатели призвали выпороть украинского президента Владимира Зеленского за призыв к Китаю объединиться и выступить против России.

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