Представители МИД КНР призвали уважать суверенитет Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен назначить спецпосланника ООН по Афганистану. Однако эта идея должна воплотиться в жизнь только при ее принятии афганцами, заявил РИА Новости специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии