Представители МИД КНР призвали уважать суверенитет Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен назначить спецпосланника ООН по Афганистану. Однако эта идея должна воплотиться в жизнь только при ее принятии афганцами, заявил РИА Новости специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн.