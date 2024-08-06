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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ибрагимович о воспитании сына: «У него тяжелая фамилия, его всегда будут сравнивать с отцом. Моя задача – сделать его независимым, ничего не достается просто так»

В июле 17-летний сын Ибрагимовича Максимилиан подписал первый профессиональный контракт с «Миланом». Он будет выступать за молодежную команду «россонери».

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