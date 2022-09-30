Депутат ГД от Башкирии хочет дать отсрочку от частичной мобилизации телевизионщикам

Два депутата, Эльвира Аиткулова от Башкирии и Наталья Костенко от Краснодарского края обратились к Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность получения отсрочки от частичной мобилизации сотрудников региональных телерадиокомпаний.