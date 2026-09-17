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МОСИНФОРМ

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Фильм «Да здравствует Мексика» покажут в Московской консерватории 28 сентября

Фильм «Да здравствует Мексика» покажут в Московской консерватории 28 сентября

Показ фильма «Да здравствует Мексика» с живым оркестровым сопровождением состоится 28 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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