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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне после выхода в полуфинал в Индиан-Уэллс: «Игра и дисциплина у меня на уровне»

Руне после выхода в полуфинал в Индиан-Уэллс: «Игра и дисциплина у меня на уровне»

Он обыграл Тэллона Грикспора 5:7, 6:3, 6:0 и шестой раз вышел в 1/2 «Мастерса». – Чем ты больше всего гордишься в ментальном плане? – Нахожу решения.

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