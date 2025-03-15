Можно ли высчитывать час и день конца света: что говорят библейские пророчества в Священных писаниях Ольга БезродняяБиблия, как священное писание, содержит множество пророчеств о конце света, предостерегая о нарастающих потрясениях, утрате благочестия и распространении лжепророков.