The Guardian: Варшава пригрозила направить «все свои пушки» на Брюссель

Правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» заявила, что ответит Брюсселю «оком за око» из-за того, что Еврокомиссия отказала Варшаве в выделении 35 миллиардов евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.