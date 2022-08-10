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The Guardian: Варшава пригрозила направить «все свои пушки» на Брюссель

The Guardian: Варшава пригрозила направить «все свои пушки» на Брюссель

Правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» заявила, что ответит Брюсселю «оком за око» из-за того, что Еврокомиссия отказала Варшаве в выделении 35 миллиардов евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

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