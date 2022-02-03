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Глейхенгауз и Коган не прилетели в Пекин последним доступным рейсом из Москвы, они попадут в Китай не раньше 6 февраля

Хореограф Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган не прилетели в Пекин, где 4 февраля стартует Олимпиада, сообщает «Матч ТВ».

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