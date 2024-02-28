Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-202

Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-2028. По словам Станислава Позднякова, юношеские Олимпийские игры 2026 года станут первым международным турниром для наших спортсменов после отстранения.
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