1500 граждан Узбекистана приедут работать на Ямал

Российский хип-хоп исполнитель и общественный деятель с патриотическим уклоном Михаил Ниц, уроженец Казахской ССР (aka Миша Маваши) всерьез обеспокоен возможностью переселения в ЯНАО до полутора тысяч граждан Узбекистана в качестве трудовых мигрантов.