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1500 граждан Узбекистана приедут работать на Ямал

1500 граждан Узбекистана приедут работать на Ямал

Российский хип-хоп исполнитель и общественный деятель с патриотическим уклоном Михаил Ниц, уроженец Казахской ССР (aka Миша Маваши) всерьез обеспокоен возможностью переселения в ЯНАО до полутора тысяч граждан Узбекистана в качестве трудовых мигрантов.

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