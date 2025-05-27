1500 граждан Узбекистана приедут работать на Ямал

Российский хип-хоп исполнитель и общественный деятель с патриотическим уклоном Михаил Ниц, уроженец Казахской ССР (aka Миша Маваши) всерьез обеспокоен возможностью переселения в ЯНАО до полутора тысяч граждан Узбекистана в качестве трудовых мигрантов.
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