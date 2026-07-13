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Закон, порядок, государство

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"Лучший из всех". Американец в шоке от российского автомата

"Лучший из всех". Американец в шоке от российского автомата

Может показаться, что это очередной АК, но на самом деле это абсолютно другое оружие — автомат, созданный для спецопераций, и, по версии американского оружейного эксперта Иэна Макколлума, единственный в своем роде.

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