"Лучший из всех". Американец в шоке от российского автомата

Может показаться, что это очередной АК, но на самом деле это абсолютно другое оружие — автомат, созданный для спецопераций, и, по версии американского оружейного эксперта Иэна Макколлума, единственный в своем роде.
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