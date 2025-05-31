ЧП с мостом и поездом произошло из-за вмешательства в работу транспорта

Незаконное вмешательство в работу транспорта стало причиной схода поезда после обрушения автомобильного моста в Брянской области в результате, сообщили в Московской железной дороги (МЖД) (входит в ОАО «РЖД»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии