Климатолог Кокоркин спрогнозировал нагрев Земли из-за Эль-Ниньо

Российский климатолог Алексей Кокорин предупредил, что феномен Эль-Ниньо способен нагреть Землю до беспрецедентных температур, если в текущем году не произойдут извержения вулканов, которые могут вызвать охлаждающий эффект.
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