Путин по ВКС открыл образовательный комплекс "Точка будущего" в Якутии

МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в открытии образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии.
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