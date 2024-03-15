Все, что нужно знать о бывшей подруге Кейт Миддлтон, маркизе Чолмондели, с которой «изменил» принц Уильям

Кто такая Роуз Хэнбери и почему с ней связывают исчезновение Кейт Сбежала из дворца? Британское королевство буквально трясет от скандала — в прессе вспомнили слух 2019 года о том, что принц Уильям изменил Кейт с ее подругой, Роуз Хэнбери.