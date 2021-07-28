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Дальнереченский район оказался в особой зоне. Противопожарной

Дальнереченский район оказался в особой зоне. Противопожарной

Вместе с тем, на территории округа последние дни стоит сухая жаркая погода, днем в тени плюс 32-35. В отделе ГОЧС и мобилизационной работы Дальнереченска сообщили, что, по предварительным прогнозам, ближайшие осадки возможны не ранее 7 августа.

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