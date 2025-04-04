NYT: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Илона Маска

Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией.
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