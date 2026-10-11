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Воронежские новости

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В Рамонском районе ДТП, пострадал человек

В Рамонском районе ДТП, пострадал человек

Столкнулись ВАЗ-2115 и Haval, состояние пострадавшего уточняется. На месте работал расчёт пожарно-спасательной части-91.

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