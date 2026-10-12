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Депутаты Воронежской городской Думы приняли участие в общегородском субботнике

Депутаты Воронежской городской Думы приняли участие в общегородском субботнике

В Воронеже в рамках осеннего месячника благоустройства прошёл общегородской субботник. В мероприятии участвовали жители города, представители структур власти и ответственных организаций, а также депутаты городской Думы.

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