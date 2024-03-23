В Малиновке досрочно завершили Чемпионат России по лыжным гонкам

Оргкомитет соревнований принял решение об отмене двух последний дней Чемпионата.Напомним, что в субботу и воскресенье в Устьянском округе должны были пройти две гонки: на 30 километров у женщин и на 50 километров у мужчин.
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